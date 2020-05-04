подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 11:47 79
Общество 2020-05-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
За день Минздрав провел почти 5 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

За день Минздрав провел почти 5 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в ВСУ два новых случая заражения коронавирусом, 3 мая было проведено 4 763 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 4 763 исследования методом ПЦР", - сказал он.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 3 мая поступило 546 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 32 270 сообщений).

Как сообщали Українськi Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Тем временем на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина.

Также сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине тесты на коронавирус ПЦР-тесты

Борьба с коронавирусом: сколько респираторов, защи...
17 случаев коронавируса зарегистрировано в Госпогр...
Количество новых случаев коронавируса в Украине со...
В Украине будут делать тесты на иммунитет к корона...
Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok