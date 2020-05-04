За день Минздрав провел почти 5 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В то время, как в ВСУ два новых случая заражения коронавирусом, 3 мая было проведено 4 763 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 4 763 исследования методом ПЦР", - сказал он.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 3 мая поступило 546 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 32 270 сообщений).

Как сообщали Українськi Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Тем временем на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина.

Также сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.