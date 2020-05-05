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05 травня 2020, вівторок, 12:18 5
Суспільство 2020-05-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
За добу більше півтисячі пасажирів прилетіли в Україну евакуаційними рейсами

За добу більше півтисячі пасажирів прилетіли в Україну евакуаційними рейсами

Ольга Фандорина
Евакуація, Евакуація українців, Прикордонна служба, Евакуаційний рейс
Літак. Фото: Держприкордонслужба
Літак. Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба оформила евакуаційні рейси з Німеччини, Італії та Казахстану у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"За минулу добу прикордонники перевірили і здійснили пропуск більше півтисячі пасажирів, які прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами", - сказано в ньому.

Наголошується, що прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Мілана, Таразу і Франкфурта.

Серед прибулих цими літаками осіб переважна більшість - громадяни України.

Жоден з пасажирів не мав підвищеної температури тіла, або скарг на наявність симптомів захворювання ГРВІ.

Вони всі, крім одного, вибрали передбачені карантинні обмеження з застосуванням додатку "Дій вдома".

Після перевірки працівниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи вирушили на двотижневий самоізоляцію за вказаними адресами.

Один громадянин, який прибув рейсом з Мілана, проведе карантин у визначеному обсерваторі.

загалом пасажиропотік через український кордон залишається досить низьким.

протягом доби кордон нашої країни на в'їзд і на виїзд перетнуло менше 12 тис. чоловік.

Серед тих, хто в'їжджав в Україну, осіб з високою температурою тіла або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, Україна відновлює евакуацію українців, що перебувають за кордоном, та висловили бажання повернутися в Україну. Міністерство інфраструктури вже оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу.

З 28 березня Україна закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень.

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