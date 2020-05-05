За добу більше півтисячі пасажирів прилетіли в Україну евакуаційними рейсами

Державна прикордонна служба оформила евакуаційні рейси з Німеччини, Італії та Казахстану у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область). Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини. "За минулу добу прикордонники перевірили і здійснили пропуск більше півтисячі пасажирів, які прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами", - сказано в ньому. Наголошується, що прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Мілана, Таразу і Франкфурта. Серед прибулих цими літаками осіб переважна більшість - громадяни України. Жоден з пасажирів не мав підвищеної температури тіла, або скарг на наявність симптомів захворювання ГРВІ. Вони всі, крім одного, вибрали передбачені карантинні обмеження з застосуванням додатку "Дій вдома". Після перевірки працівниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи вирушили на двотижневий самоізоляцію за вказаними адресами. Один громадянин, який прибув рейсом з Мілана, проведе карантин у визначеному обсерваторі. загалом пасажиропотік через український кордон залишається досить низьким. протягом доби кордон нашої країни на в'їзд і на виїзд перетнуло менше 12 тис. чоловік. Серед тих, хто в'їжджав в Україну, осіб з високою температурою тіла або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ не виявлено. Як повідомляли Українські Новини, Україна відновлює евакуацію українців, що перебувають за кордоном, та висловили бажання повернутися в Україну. Міністерство інфраструктури вже оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу. З 28 березня Україна закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень.