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05 травня 2020, вівторок, 11:40 9
Економіка 2020-05-05T12:15:01+03:00
Українські Новини
"Нова пошта" розпочала доставку з Aliexpress

"Нова пошта" розпочала доставку з Aliexpress

Григорий Яковенко
Карантин, Нова пошта, Товари з Китаю
Нова пошта, почтоматы. Фото: НП
Нова пошта, почтоматы. Фото: НП

Компанія експрес-доставки "Нова пошта" ввела послугу доставки з Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group) з лютого.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти", передають Українські Новини.

У компанії повідомили, що тестування доставки з Aliexpress почалося наприкінці грудня 2019 року, а з лютого вона вже була доступна всім користувачам.

"Нова пошта" зазначає, що кількість замовлень з Aliexpress зросло на 28% порівняно з квітнем минулого року."Зростання обсягів ми пов'язуємо з запуском на сайті AliExpress замовлення доставки безпосередньо у відділення "Нової пошти". Потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті обрати найближче відділення", - підкреслив директор "Нова пошта Глобал" Юрій Беневитский.

Наголошується, що в середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляють близько 2,6 тонн товарів тільки з Aliexpress.

Також "Нова пошта" підкреслила, що зараз компанія регулярно доставляє покупки чартерними вантажними літаками і поїздом і наступний літак очікується вже на початку травня.

"Улюбленим зарубіжних інтернет-магазином серед українців продовжує бути Aliexpress, на якому зросла не тільки кількість замовлень, але й середній чек покупок. Якщо в карантин він становив 6,6 доларів, то тепер він зріс до 11,6 доларів, а серед замовлень українців збільшилася кількість захисних засобів і товарів медичного призначення - маски, респіратори, термометри та ін Але найпопулярнішими категоріями товарів залишаються чохли для телефонів, кабелі, зарядні пристрої, одяг, взуття, білизна і біологічно активні добавки", - підкреслили в компанії.

Крім того, в "Новій пошті" відзначили, що за час карантину кількість замовлень в Житомирській області збільшилася в 2 рази.

Як повідомляли Українські Новини, "Нова пошта" буде закривати свої відділення, якщо в них працівник захворіє COVID-19. Правила говорять і про те, що в разі підтвердження підозри на COVID-19, компанія зобов'язується повністю піклуватися про хворого співробітника та членів його сім'ї, які проживають на одній території.

Також "Нова пошта" ввела послугу безконтактної доставки.

Пізніше інтернет-магазин Rozetka.ua корпорація "АТБ" і логістична компанія "Нова пошта" розширили на всю Україну проект доставки продуктів харчування додому.

"Нова пошта" - оператор на ринку експрес-доставки поштових відправлень по Україні, створений в 2001 році; поштові відділення розташовані в містах і селищах по всій країні, а великі вантажні відділення - в промислових зонах обласних центрів.

Компанія також працює в Грузії та Молдові.

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