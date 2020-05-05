Ізраїль остаточно вийде з карантину 14 червня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який раніше анонсував про старт розробки вакцини від коронавірусу, заявив про те, що до 14 червня країна остаточно вийде з карантину. Нетаньяху представив основні положення плану по виходу з коронавирусного карантину. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

З сьогоднішнього дня (5 травня) скасовуються обмеження на 100-метрову відстань від будинку. Громадяни можуть пересуватися вільно, але з дотриманням соціальної дистанції і при обов'язковому носіння масок.

Дозволяється відвідувати родичів, у тому числі і літніх членів родини, але з дотриманням основних правил: не знімати маску, тримати дистанцію, уникати фізичного контакту.

Також до кінця тижня відновлять роботу торгові центри, ринки і дитячі сади. Заняття будуть проходити в малих групах, при дотриманні особливих санітарних заходів.

З 17 травня будуть дозволені заходи (включаючи весілля) чисельністю до 50 осіб, з 31 травня відновиться навчання у 4-10 класах. Також будуть дозволені заходи чисельністю до 100 чоловік.

У період з 1 по 14 червня повинні повернутися до роботи спортивні споруди, музеї, театри, ресторани, кафе, відновиться навчання у ВНЗ. Також будуть скасовані обмеження на кількість учасників заходів. У той же період буде розглянуто питання про відновлення авіапольотів.

В той же час Нетаньяху попередив, що в будь-який момент Ізраїль може повернутися до жорсткого карантину.

Нові послаблення карантинного режиму завершаться 14 червня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти.

Крім того, від коронавірусу помер колишній головний рабин Ізраїлю.