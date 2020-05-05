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05 травня 2020, вівторок, 10:14 14
Силові структури 2020-05-05T12:30:03+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні та Житомирській області продовжують гасити окремі осередки тління

У Чорнобильській зоні та Житомирській області продовжують гасити окремі осередки тління

Валерия Драгомирова
Чорнобильська зона відчуження, Житомирська область, Пожежі
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжує гасити окремі осередки тління в Чорнобильській зоні відчуження і Житомирської області, де ліквідували три вогнища пожежі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби, передають Українські Новини.

У Київській області триває тління торфовищ.

"Станом на 07:00 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗО в гасінні окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 210 людей та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 142 людини особового складу і 36 одиниць техніки", - сказано в повідомленні.

Радіаційний фон у Києві, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

У Житомирській області тліє лісова підстилка, пеньки і деревина.

"Станом на 07:00 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 4 травня в Овруцькому районі було ліквідовано 3 вогнища загоряння лісової підстилки: поблизу с. Острови і с. Можари, які виникли 16 квітня і с. Усове, що виникло 28 квітня.

Раніше, 3 травня, в Овруцькому районі на території Овруцького лісництва було ліквідовано 2 вогнища загоряння лісової підстилки поблизу с. Первомайське (виникло 16.04) і с. Гай (виникло 29.04).

Також ліквідовано загоряння лісової підстилки поблизу с. Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництва.

Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 114 людей та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 людей особового складу та 21 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області через пожежу згоріли 39 будинків.

28 квітня ДСНС локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні.

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