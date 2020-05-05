У Чорнобильській зоні та Житомирській області продовжують гасити окремі осередки тління

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжує гасити окремі осередки тління в Чорнобильській зоні відчуження і Житомирської області, де ліквідували три вогнища пожежі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби, передають Українські Новини.



У Київській області триває тління торфовищ.



"Станом на 07:00 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗО в гасінні окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 210 людей та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 142 людини особового складу і 36 одиниць техніки", - сказано в повідомленні.



Радіаційний фон у Києві, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.



У Житомирській області тліє лісова підстилка, пеньки і деревина.



"Станом на 07:00 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що 4 травня в Овруцькому районі було ліквідовано 3 вогнища загоряння лісової підстилки: поблизу с. Острови і с. Можари, які виникли 16 квітня і с. Усове, що виникло 28 квітня.



Раніше, 3 травня, в Овруцькому районі на території Овруцького лісництва було ліквідовано 2 вогнища загоряння лісової підстилки поблизу с. Первомайське (виникло 16.04) і с. Гай (виникло 29.04).



Також ліквідовано загоряння лісової підстилки поблизу с. Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництва.



Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 114 людей та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 людей особового складу та 21 одиницю техніки.



Нагадаємо, раніше в Житомирській області через пожежу згоріли 39 будинків.



28 квітня ДСНС локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні.