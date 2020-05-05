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05 травня 2020, вівторок, 09:01 20
Кабмін 2020-05-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
Карантин можуть продовжити до осені, — представник Кабміну в Раді

Карантин можуть продовжити до осені, — представник Кабміну в Раді

Валерия Драгомирова
Продовження карантину, Карантин в Україні, Василь Мокан
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Про повне завершення карантину, який знову продовжили, і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липня, а може і в серпні або вересні.

Про це написав представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на Facebook.

"Спершу хочу внести ясність щодо термінів карантину – офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити в кінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - написав він.

За його словами, якщо б зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, роботу ТРЦ, масові контакти людей між собою. Такі речі майже з 100% вірогідністю могли б призвести до спалаху епідемії і необхідності повторно вводити жорсткі карантинні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін планує ввести адаптивний карантин в областях з високим рівнем захворюваності COVID-19.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

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