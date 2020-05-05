Карантин можуть продовжити до осені, — представник Кабміну в Раді

Про повне завершення карантину, який знову продовжили, і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липня, а може і в серпні або вересні.

Про це написав представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на Facebook.



"Спершу хочу внести ясність щодо термінів карантину – офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити в кінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - написав він.



За його словами, якщо б зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, роботу ТРЦ, масові контакти людей між собою. Такі речі майже з 100% вірогідністю могли б призвести до спалаху епідемії і необхідності повторно вводити жорсткі карантинні заходи.



Як повідомляли Українські Новини, Кабмін планує ввести адаптивний карантин в областях з високим рівнем захворюваності COVID-19.



Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.