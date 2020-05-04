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04 травня 2020, понеділок, 21:45 4
Суспільство 2020-05-04T21:46:31+03:00
Українські Новини
У Києві вирішили відшкодувати родичам померлих від коронавіруса витрати на кремацію

У Києві вирішили відшкодувати родичам померлих від коронавіруса витрати на кремацію

Ольга Фандорина
КМДА, Смерть від коронавірусу в Україні, Кремація, Відшкодування
Київський крематорій. Фото: Вісті
Київський крематорій. Фото: Вісті

Поки Моз дало рекомендації для поховань померлих від коронавіруса, Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила відшкодовувати родичам померлих від коронавіруса городян витрати на кремацію жертв COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"Місто візьме на себе відшкодування витрат на транспортування та кремацію померлих від COVID-19 за відповідним зверненням родичів або інших осіб", - сказано в ньому.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що адміністрація розуміє горе родичів померлих.

Він зазначив, що кремація є рекомендованим способом поховання померлих від коронавіруса в умовах епідемії.

Він також пояснив, що ніяких преференцій для будь-яких ритуальних підприємств немає.

Методичні рекомендації по похованню померлих від коронавіруса для всіх підприємств однакові.

Як повідомляли Українські Новини, міністерство охорони здоров'я не зобов'язувало проводити кремацію померлих через коронавіруса, але до ритуального обряду поховання можуть допускатися не більше 10 чоловік.

Раніше повідомлялося, що померлих від коронавіруса будуть кремувати: скільки коштує процедура кремації.

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