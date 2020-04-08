Кремация не обязательна. Минздрав рассказал о процедуре захоронения умерших из-за коронавируса

Несмотря на то, что мэр Киева сообщил о том, что умерших из-за коронавируса киевлян будут кремировать, Министерство здравоохранения не обязывало проводить кремацию тел умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Вопрос кремации или погребения тела в могилу - решает каждый орган местного самоуправления с родственниками. Обязательное требование, что все летальные случаи коронавирусной болезни подлежат кремации - такого не указано", - сказал он.

Ляшко отметил, что при захоронении умерших от коронавирусной инфекции нужно избегать контакта с биологическими жидкостями, которые могут выделяться из тела покойника.

Поэтому запрещается контакт с умершими без средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

По состоянию на 09:00 8 апреля в Украине от заболевания умерло 52 человека.

Тем временем в Киеве количество зараженных коронавирусом достигло 294 человек.