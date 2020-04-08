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  • Не больше 10 человек и дезинфекция. Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса
08 апреля 2020, среда, 15:02 84
Общество 2020-04-08T15:03:47+03:00
Українські Новини
Не больше 10 человек и дезинфекция. Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса

Не больше 10 человек и дезинфекция. Минздрав дал рекомендации для захоронений для умерших от коронавируса

Таня Войтюк
Минздрав, Похороны, Коронавирус, Смерть от коронавируса
Похороны. Фото: freepik
Похороны. Фото: freepik

Министерство здравоохранения не обязывало проводить кремацию умерших из-за коронавируса, но к ритуальному обряду захоронения могут допускаться не более 10 человек. 

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №4 от 27 марта, передают Українськi Новини.

"В случае крайней необходимости к ритуальным обрядам перед захоронением могут допускаться не более 10 человек при условии одновременного пребывания в помещении не более 1 лица на 10 кв. м и обеспечения расстояния между присутствующими не менее 1,5 м. Поцелуи тела умершего лица запрещаются", - сказано в документе.

При этом тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим раствором и помещены в непроницаемый герметический мешок-пакет. Захоронение или кремация осуществляются в плотно закрытом гробу.

Органы местного самоуправления, специализированные коммунальные предприятия должны вести учет всех, кто присутствовал на похоронах.

Как сообщали Українськi Новини, чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, по состоянию на 8 апреля, в Украине коронавирусом заразились почти 1,7 тыс. человек.

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