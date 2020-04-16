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16 апреля 2020, четверг, 14:50 1763
Экономика 2020-04-16T14:50:51+03:00
Українські Новини
В Украине впервые появился сервис заправки авто в рассрочку

В Украине впервые появился сервис заправки авто в рассрочку

Ольга Фандорина
БРСМ-Нафта, Рассрочка, Monobank, АЗК

С сегодняшнего дня 16 апреля, национальная сеть АЗК "БРСМ-Нафта" в партнерстве с Monobank первыми в Украине запустили программу "Заправляйся частями", что действует во всех 173 АЗК сети БРСМ-Нафта по всей Украине.

Теперь клиент можете заправить свой автомобиль, а заплатить за него - в течение следующих трех месяцев. Для заправки от клиента не требуется никаких документов. Единственное условие - быть владельцем действующей карточки от Monobank с необходимым лимитом.

Для того, чтобы в условиях экономического кризиса заправка авто для Украинской была более доступной, "БРСМ-Нафта" взяла на себя обязательства оплачивать все начисленные проценты интернет-банком.

Алгоритм оформления оплаты частями простой и быстрый:

1. Клиент выбираете вид и количество горючего, на сумму не менее 1000 грн .;

2. Оператор АЗК подаете запрос через сервис Monobank;

3. Клиент получаете ответ о предоставлении рассрочки на свой мобильный телефон;

Несколько минут и авто заправлено!

По словам основателя сети БРСМ-Нафта Андрея Биби: "Главной целью программы" Заправляйся частями "было создание всех условий, чтобы украинские владельцы автомобилей не отказывали себе в удобном передвижении, особенно во время карантина и экономических проблем в стране".

Справка компании:

Сеть автозаправочных комплексов БРСМ-Нафта была основана в 1992 году. Сегодня - это 173 современных АЗК, расположенных по всей территории Украины. Основателем ТМ "БРСМ-Нафта" является украинский предприниматель - Андрей Биба.

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