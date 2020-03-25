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25 марта 2020, среда, 08:08 1556
Транспорт 2020-03-25T08:15:32+02:00
Українські Новини
За первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%

За первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%

Ярина Вацяк
Автомобили, Карантин, Авто, Коронавирус
Автомобили. Фото: pexels
Автомобили. Фото: pexels

Продажи новых легковых автомобилей в Украине за первую неделю карантина увеличились на 74% по сравнению с предыдущей неделей в то время, как Киев остановил весь транспорт. 

Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической группы Auto-Consulting, передают Українські Новини.

Так за период 16-22 марта продажи новых легковых автомобилей, в сравнении с неделей до карантина (9-15 марта), в среднем увеличились на 74%.

По мнению компании, большую роль в этом процессе сыграли колебания гривны, маркетинговые акции, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей.

Ряд операторов фиксировали рост продаж на 30, 90 и 121%.

Более всего рост отмечен в бюджетном сегменте, при этом лидерство принадлежит компании Renault (+121%).

За март компания отмечает рост на 36% в продажах новых легковых автомобилей.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года продажи новых легковых автомобилей снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.

С 23 марта в Киеве начал действовать запрет на пользование общественным транспортом всем, кроме работников критически важных сфер.

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