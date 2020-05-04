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04 травня 2020, понеділок, 20:29 7
Верховна Рада і партії 2020-05-04T21:30:04+03:00
Українські Новини
4 партії пройшли б у Верховну Раду: за кого б проголосували українці в цьому квітні

4 партії пройшли б у Верховну Раду: за кого б проголосували українці в цьому квітні

Ольга Фандорина
Верховная Рада, соцопитування, партії, Політичні партії
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" проходять у Верховну Раду за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за яку партію вони б проголосували, якби парламентські вибори проходили в кінці квітня.

Якщо розраховувати проценти по відношенню до тих, хто голосував би і визначився з вибором (саме такі показали ближче всього до можливих результатами виборів), то бар'єр у 5% подолали б і пройшли в Раду лише чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина".

Партія "Голос", яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала б лише 3,5% голосів.

В той же час 3,6% набрала б Партія Шарія", 3,4% - "Сила і честь", 2,7% - Радикальна партія Олега Ляшка, 2,5% - "Громадянська позиція", 2% - "Свобода", 1,7% - "Опозиційний блок".

Інші партії сумарно отримали б 5%, однак їх назви не вказані в прес-релізі.

Опитування проводилося 17-25 квітня серед 4 024 повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Як повідомляли Українські Новини, 42,6% опитаних КМІС проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 14,9% - за колишнього Президента Петра Порошенка, а 12,2% - за співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка на виборах глави держави.

Рейтинг Президента Володимира Зеленського за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27-30 березня, впав з 52% до 46% порівняно з опитуванням від 22-25 листопада 2019 ріка.

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