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04 мая 2020, понедельник, 19:57 309
Общество 2020-05-04T20:14:38+03:00
Українські Новини
Партия Зеленского теряет рейтинг, а Вакарчук не проходит в Верховную Раду, - опрос

Партия Зеленского теряет рейтинг, а Вакарчук не проходит в Верховную Раду, - опрос

Ольга Фандорина
Рейтинг, Соцопрос, Владимир Зеленский, Политический опрос
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

42,6% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,9% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 12,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы Президента проходили в конце апреля.

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 42,6% отдали бы голос Зеленскому, 14,9% - Прошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - председателю фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлии Тимошенко, 6,4% - председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, 4,3% - председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, 3,5% - председателю Радикальной партии Олегу Ляшко, 1,8% - депутату от фракции "Голос" в парламенте Святославу Вакарчуку, 0,8% - экс-депутату Рады от фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу.

3,7% опрошенных отдали бы голос другим кандидатам, однако каким именно - не уточняется.

Опрос проводился 17-25 апреля среди 4 024 совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7%.

Напомним, что в марте к Владимиру Зеленскому положительно относились 44% (в марте - 46%) тех, кто знает политика, нейтрально - 31% (в марте - 33%), отрицательно - 25% (в марте - 21%).

Как сообщали Українськi Новини, рейтинг Президента Владимира Зеленского по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 27-30 марта, упал с 52% до 46% по сравнению с опросом от 22-25 ноября 2019 года.

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