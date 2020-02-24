За полгода президентства недоверие к Зеленскому выросло практически вдвое

По состоянию на февраль 2020 года президенту Украины совсем не доверяют и скорее не доверяют уже 40,6% граждан, в то время, как в июне 2019 года этот показатель составлял 21,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, передают Українські Новини.

Рейтинг доверия президента Украины. Инфографика: Центр Разумкова

В то же время доверие к президенту выражают 51,5% опрошенных, тогда как в июне этот показатель равнялся 68,5%. Таким образом рейтинг президента Украины по сравнению с июнем 2019 года упал на 17%.

В ходе опроса, проведенного с 13 по 17 февраля, было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українскі Новини, 40% респондентов, опрошеных Центром Разумкова, проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что электоральный рейтинг на выборы в Верховную раду у партии "Слуга Народа" снизился до 36, 4% в феврале 2020 года.