Санаторій "Жовтень" і ще 3 готелі стануть місцями для обсервації в Києві

Після того, як у Ворзелі під Києвом, 113 українців, які прилетіли з Об'єднаних Арабських Еміратів, закінчили самоізоляцію, столична влада для обсервації виділила санаторій "Жовтень" і ще 3 готелі. Про це стало відомо з розпорядження Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києві затвердили 4 місця для проходження самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону і обов'язково повинні піти на обсервацію. Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації №663 від 30 квітня.

У Києві виділили 3 заклади для проходження обсервації. Скріншот Київська міська державна адміністрація

Місця для обсервації: санаторій "Жовтень", готелі "Експрес", "Роял Конгрес Готель" і конгрес-готель "Пуща". Скріншот Київська міська державна адміністрація

Відповідно до документа, в Києві спеціалізованими закладами для організації обсервації визначили санаторій "Жовтень" та готелі "Експрес", "Роял Конгрес Готель" і конгрес-готель "Пуща".

Як повідомляли Українські Новини, звільнені ураїнці з окупованих територій, пішли на обов'язкову самоізоляцію на сході країни. Також Кабмін компенсував 3 млн. гривень з держбюджету на обсервацію в медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари"для українців, яких евакуювали з китайського Уханя.