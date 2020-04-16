Освобожденные из плена украинцы пройдут обсервацию в восточном регионе

20 граждан, освобожденных с оккупированных территорий в рамках обмена удерживаемыми лицами, направлены на обязательную обсервацию в одно их учреждений на востоке Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"На востоке (пройдут обсервацию)", - сказал источник.

В какой области они пройдут обсервацию, собеседник не уточнил.

Он добавил, что обсервация продлится 14 дней.

Как сообщали Українськi Новини, на линии разграничения прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.