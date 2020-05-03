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03 мая 2020, воскресенье, 19:07 1335
Силовые структуры 2020-05-03T20:45:01+03:00
Українські Новини
Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения в воскресенье, 3 военных ранены

Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения в воскресенье, 3 военных ранены

Елена Новикова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 3 мая, 3 украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции сил ООС возле Широкино, Пищевика и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехового, а также возле Крымского.

Вследствие обстрелов противника 3 военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 1 мая, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Также 29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".

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