Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения в воскресенье, 3 военных ранены

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 3 мая, 3 украинских военнослужащих получили боевые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции сил ООС возле Широкино, Пищевика и Богдановки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехового, а также возле Крымского. Вследствие обстрелов противника 3 военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы. Как сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 1 мая, трое украинских военнослужащих получили ранения. Также 29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".