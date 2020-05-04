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04 мая 2020, понедельник, 08:29 11
Политика 2020-05-04T08:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие и ранили четверых бойцов ВСУ

На Донбассе боевики применили запрещенное оружие и ранили четверых бойцов ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Вчера, 3 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один боец ВСУ, еще трое  боевые травмы. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливал наши позиции у Широкино, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы ...По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили", - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток боевики обстреляли защитников Украины, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 1 мая, трое украинских военнослужащих получили ранения

Также 29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".

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