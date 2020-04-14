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14 апреля 2020, вторник, 11:20 152
Верховная Рада и партии 2020-04-14T12:15:01+03:00
Українські Новини
Рада "урезала" финансирование Минобразования почти на 2 млрд гривен

Рада "урезала" финансирование Минобразования почти на 2 млрд гривен

Анна Рудык
Верховная Рада, Минобразования, Министерство образования, Финансирование
Минобразования
Минобразования

Верховная Рада сократила финансирование Министерства образования и науки на 1,9 млрд гривен с 44,6 млрд гривен до 42,8 млрд гривен и образовательные субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 3,1 млрд гривен с 87 млрд гривен до 83,9 млрд.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом главным образом сокращено финансирование аппарата министерства – на 1 864,2 млрд гривен с 44 461,4 млн гривен до 42 594,2 млн гривен.

В том числе полностью сняты 500 млн гривен расходов на Фонд Президента по поддержке образования, науки и спорта, 250 млн гривен - на Фонд развития учреждений высшего образования, 400 млн гривен - на поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок в учреждениях высшего образования.

С 525,5 млн гривен до 300 млн гривен сокращены расходы на деятельность Национального фонда исследований, грантовую поддержку научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок.

Кроме того, на 1,6 млрд гривен с 3,8 до 2,2 млрд гривен сокращена субвенция на улучшение соцзащиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования, на 1 млрд гривен с 3,5 до 2,5 млрд гривен – субвенция на программу "Способная школа для лучших результатов", на 361 млн гривен с 1,4 до 1,06 млрд гривен - субвенция на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа», на 159 млн гривен с 259 до 100 млн гривен - субвенция на создание научно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования.

Как сообщали Українські Новини, Рада урезала финансирование субсидий.

Также на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,4 млрд.

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