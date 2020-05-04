З сьогоднішнього дня Бельгія пом'якшує карантин. Що дозволено робити

Бельгія, де карантин продовжили до третього травня, з сьогоднішнього дня офіційно починає ослаблення карантинних заходів. Про це повідомляє Le Soir.

Наголошується, що з сьогоднішнього дня в країні дозволені прогулянки на свіжому повітрі і фізичні заняття, які не включають в себе фізичного контакту, поодинці або в компанії людей, що живуть під одним дахом і в компанії максимум з двома іншими людьми.

Також у громадському транспорті не дозволяється їхати стоячи і повинна бути зайнята тільки половина місць, а громадяни від 12 років повинні носити маски.

Крім того, починаючи з сьогоднішнього дня, дозволяються шлюби, але в присутності подружжя, свідків та реєстратора або священика. Похоронні церемонії можна в присутності максимум 15 чоловік, з дотриманням відстані 1,5 метра між кожним людиною. Релігійні обряди здійснюються тільки в присутності максимум 10 чоловік, в тому числі відповідальних за їх здійснення, з дотриманням відстані 1,5 метра.

З 4 травня також відновлюють свою роботу магазини з продажу тканин та спеціалізований роздрібний бізнес, який продає в'язальні нитки та галантерею.

Як повідомляли Українські Новини, Молдова через два тижні повністю повернеться в звичайний ритм життя.

Крім того, з сьогоднішнього дня Італія виходить з жорсткого карантину.