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04 травня 2020, понеділок, 15:28 23
Медицина 2020-05-04T17:00:03+03:00
Українські Новини
Більшість аптечних мереж продають тести на коронавірус: ціни та де купити

Більшість аптечних мереж продають тести на коронавірус: ціни та де купити

Ярина Вацяк
Аптеки, Коронавірус, Експрес-тест, Covid-19, тести на коронавірус
Тест на коронавірус. Фото: rehamed.in.ua
Тест на коронавірус. Фото: rehamed.in.ua

Експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшій частині великих аптечних мереж Києва за 466-513 гривень за штуку в той час, як кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

Станом на 13:00 понеділка експрес-тести за ціною 490 гривень є у продажу в мережі аптек "Віталюкс".

Також тести є в аптеках мережі "Аптека низьких цін" по 468-513 гривень (ціна варіюється в кожній конкретній аптеці).

В аптеках мережі "Аптека доброго дня" тести є в деяких аптеках (у Солом'янському, Печерському, Шевченківському та Дарницькому районах) вартістю 465,5 гривень за штуку.

Експрес-тестів немає у продажу в аптечній мережі "Бажаємо здоров'я", поставки в аптечну мережу не очікуються.

Також тестів немає у продажу в мережі "Аптека TAS"; постачання в аптеки мережі на заплановані.

Як повідомляли Українські Новини, вірусолог пояснила, чому не варто купувати тести на коронавірус в аптеках.

Тим часом, експрес-тест на коронавірус 4 рази не показував COVID-19 у зараженої з Тернополя.

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