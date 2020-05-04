Більшість аптечних мереж продають тести на коронавірус: ціни та де купити

Експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшій частині великих аптечних мереж Києва за 466-513 гривень за штуку в той час, як кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

Станом на 13:00 понеділка експрес-тести за ціною 490 гривень є у продажу в мережі аптек "Віталюкс".

Також тести є в аптеках мережі "Аптека низьких цін" по 468-513 гривень (ціна варіюється в кожній конкретній аптеці).

В аптеках мережі "Аптека доброго дня" тести є в деяких аптеках (у Солом'янському, Печерському, Шевченківському та Дарницькому районах) вартістю 465,5 гривень за штуку.

Експрес-тестів немає у продажу в аптечній мережі "Бажаємо здоров'я", поставки в аптечну мережу не очікуються.

Також тестів немає у продажу в мережі "Аптека TAS"; постачання в аптеки мережі на заплановані.

Як повідомляли Українські Новини, вірусолог пояснила, чому не варто купувати тести на коронавірус в аптеках.

Тим часом, експрес-тест на коронавірус 4 рази не показував COVID-19 у зараженої з Тернополя.