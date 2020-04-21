Вирусолог объяснила, почему не стоит покупать тесты на коронавирус в аптеках

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко не рекомендует покупать тесты на коронавирус (быстрого выявления антител к коронавирусу в сыворотке, плазме или цельной крови человека) в аптеках из-за их достоверности только спустя 10 дней после начала заболевания.

Об этом Алла Мироненко сказала в комментарии Українським Новинам.

"Они показывают с 10-го дня с начала клинических проявлений, кому это интересно, когда в первые 10 дней его надо лечить, надо понимать, что делать с человеком и его окружением, а не ждать 10 дней. В моем представлении, эти тесты покупать не нужно", - сказала она.

Мироненко отметила, что данные тесты эффективны только в комплексе с тестами методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в частности только при условии положительного результата ПЦР.

Она подчеркнула, что в некоторых случаях соответствующий тест может дать положительный результат после смерти, в то время как до смерти давал отрицательный.

Как сообщали Українські Новини, экспресс-тест на коронавирус 4 раза не показывал COVID-19 у зараженного из Тернополя.

Также сообщалось о том, кому и когда нужно делать экспресс-тесты на коронавирус.