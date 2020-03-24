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24 марта 2020, вторник, 15:10 592
Общество 2020-03-24T16:45:03+02:00
Українські Новини
Экспресс-тест на коронавирус 4 раза не показывал COVID-19 у зараженного из Тернополя

Экспресс-тест на коронавирус 4 раза не показывал COVID-19 у зараженного из Тернополя

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Экспресс-тесты, Зараженные
Коронавирус. Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook
Коронавирус. Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook

Второй инфицированный коронавирусом, которым нашли уже у 97 человек в Украине, в Тернопольской области четыре раза проходил экспресс-тесты, и все они показали негативный результат. Об этом сообщает издание Думай.

Подтвердить коронавирусную инфекцию у мужчины удалось только лабораторно. Сейчас 68-летний пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Известно, что это житель Монастырского района. Пациент находится в инфекционном отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Мужчина родом из села Ковалевка, ему 68 лет. Состояние больного тяжелое.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українськi Новини, еще 13 случаев заражения подтвердили в Черновицкой области. Всего там 38 инфицированных

23 марта было подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 из которых - в Киевской области. 26 случаев коронавирусной инфекции были выявлены 22 марта, 6 случаев - 21 марта, 15 случаев - 20 марта.

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