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04 травня 2020, понеділок, 15:31 20
Силові структури 2020-05-04T18:30:04+03:00
Українські Новини
142 випадки коронавіруса зафіксовано в Нацполіції, 59 - в МВС, 19 - в Нацгвардії

142 випадки коронавіруса зафіксовано в Нацполіції, 59 - в МВС, 19 - в Нацгвардії

Елизавета Драбкина
МВС України, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Коронавірус
МВС закупило засоби захисту в КНР. Фото: МВС
МВС закупило засоби захисту в КНР. Фото: МВС

142 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса зафіксовано в Національній поліції, 59 - в Міністерстві внутрішніх справ, 19 - в Національній гвардії, в той час як в Держприкордонслужбі зафіксовано 17 випадків COVID-19, а в ЗСУ хворіє 48.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"Станом на зараз у Національній поліції 142 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі – 17, Національна гвардія – 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій – 3, Державна міграційна служба – 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання", - сказано в ньому.

Наголошується, що для захисту 350-тисячного колективу МВС було оперативно закуплено в Китаї в березні-квітні - 1,5 млн шт. респіраторів, понад 260 тис. шт. костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес тестів, 1 тис. термометрів, понад 200 тис. пар одноразових рукавичок.

Частина цього вантажу - 80 тис. респіраторів і 8 тис. костюмів, були передані Міністерству охорони здоров'я для забезпечення першочергових потреб установ охорони здоров'я по всій Україні.

Також Центральною поліклінікою МВС у квітні цього року були закуплені респіратори високого класу захисту моделі "3М 6800М" виробництва відомої транснаціональної компанії "3М".

Зазначено, що вони призначені для роботи медиків системи МВС з хворими на особливо небезпечні інфекційні хвороби, такі як Covid-19, а також для роботи співробітників слідчо-оперативних груп, які беруть участь в огляді тіл загиблих і контактах з особами, у яких лабораторно підтверджено діагноз коронавірус.

Респіратори зі змінними фільтрами "3М 6800М" призначені для багаторазового використання, вони зручні і комфортні для використання медиками і поліцейськими.

Наголошується, що закупівельна ціна за один респіратор моделі "3М 6800М" становила - 4 тис. гривень, що нижче, ніж середня пропозиція на ринку.

Також зазначено, що МВС вже має півторамісячний запас матеріальних ресурсів, необхідних для протистояння епідемії коронавіруса.

Наразі міністерством прийнято рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників.

Згадується, що щоденно на охорону громадського порядку заступає більше 22 тис. поліцейських і гвардійців і близько 2 тис. прикордонних нарядів.

Як повідомляли Українські Новини, 3 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 418 до 12 331, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 303 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилась на 16,7%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 66,7%.

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