17 случаев коронавируса зарегистрировано в Госпогранслужбе

17 случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Государственной пограничной службе по состоянию на понедельник, 4 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 4 мая 2020 года 17 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19", - сказано в нем.

За прошедшие сутки, 3 марта, лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 получили 3 представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области.

В подразделениях провели необходимую дезинфекцию помещений и приняли все меры предосторожности, в частности направление на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, который контактировал с больными.

В общем на данный момент из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, заболевших COVID-19, выздоровел 1 военнослужащий.

Отмечается, что пограничники в связи с выполнением служебных обязанностей одни из первых находились в зоне риска, поскольку контактировали с большим количеством путешественников, которые могли болеть коронавирусом.

Для предотвращения заражения и распространения заболевания ведомство еще в конце февраля начало принимать соответствующие меры.

В частности, введен механизм, согласно которому на самоизоляцию или обсервацию отправляются все пограничники, которые контактировали с больными.

На данный момент под контролем медиков находятся 300 пограничников, контактировавших с больными коронавирусом.

Подавляющее большинство пограничников - контактных лиц находится на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания.

Кроме того, ведомство существенно изменило графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов.

Максимально используются возможности дистанционной формы, телефонной и видеоселекторной связи.

В служебных помещениях введен обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств.

Для персонала, осуществляющего пограничный контроль лиц, прибывающих из очагов распространения болезни, предусмотрены защитные комбинезоны, очки.

Курсанты вместе с командирами своих подразделений постоянно находятся в учебных учреждениях Госпогранслужбы и не контактируют с лицами за пределами этой территории.

Учебный процесс проводится дистанционно с помощью Интернета и телекоммуникаций.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 27 апреля у 11 пограничников был подтвержден коронавирус.

3 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 418 до 12 331, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 303 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 16,7%, количество новых летальных случаев увеличилось на 66,7%.