Тимошенко задекларувала майже 150 млн гривень компенсації за політрепресії

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко, яка, згідно з опитуванням, є однією з найперспективніших жінок у політиці, 3 травня задекларувала 148,3 млн гривень компенсації за політичні репресії в 2011-2014 роках.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

У неділю, 3 травня, Тимошенко внесла до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідно до декларації, 24 квітня вона отримала 148,3 млн гривень в якості компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років.

Наголошується, що компенсація, отримана в США на стадії досудового врегулювання від американської юридичної фірми Reid Collins & Tsai.

Як повідомляли Українські Новини, 27 листопада Тимошенко відсвяткувала 59-річчя.

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