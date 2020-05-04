підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 травня 2020, понеділок, 14:33 24
Верховна Рада і партії 2020-05-04T17:00:03+03:00
Українські Новини
Тимошенко задекларувала майже 150 млн гривень компенсації за політрепресії

Тимошенко задекларувала майже 150 млн гривень компенсації за політрепресії

Анна Рудык
Юлія Тимошенко, Перевірка декларацій, електронні декларації, Політичні репресії
Юлія Тимошенко. Фото: Вікіпедія
Юлія Тимошенко. Фото: Вікіпедія

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко, яка, згідно з опитуванням, є однією з найперспективніших жінок у політиці, 3 травня задекларувала 148,3 млн гривень компенсації за політичні репресії в 2011-2014 роках.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

У неділю, 3 травня, Тимошенко внесла до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідно до декларації, 24 квітня вона отримала 148,3 млн гривень в якості компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років.

Наголошується, що компенсація, отримана в США на стадії досудового врегулювання від американської юридичної фірми Reid Collins & Tsai.

Як повідомляли Українські Новини, 27 листопада Тимошенко відсвяткувала 59-річчя.

Раніше Зеленський, Порошенко і Тимошенко зняли маски в Раді

Більше новин про: Юлія Тимошенко Перевірка декларацій електронні декларації Політичні репресії

"Чудово!": Тимошенко сказала, що думає про легаліз...
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" купив холодильни...
НАЗК почне автоматичну перевірку декларацій після ...
Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій: з...
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів
Новини
Розвиток наукового потенціалу в Україні має стати стратегічним завданням для уряду, - "Фармак" 16:45
Кабмін дозволив стоматологам працювати з 11 травня 16:35 Інфографіка
Японія продовжила надзвичайний стан до кінця весни через коронавірус 16:27
У розробці АТ "Фармак" перебуває 100 складнокомпонентних ефективних ліків 16:13
Міністерство Криклія вичавлює з підприємців відразу 7 податків у портах, – ЗМІ 16:10
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok