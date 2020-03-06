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06 марта 2020, пятница, 13:59 391 Инфографика
Общество 2020-03-06T14:45:02+02:00
Українські Новини
Тимошенко и Королевская - самые перспективные женщины в политике, - опрос

Тимошенко и Королевская - самые перспективные женщины в политике, - опрос

Ирина Дорофейчук
Рейтинг, Социология, Наталья Королевская, социологический опрос, Тимошенко Юлия
Социологический опрос. Фото:
Социологический опрос. Фото: "Рейтинг"

Запад и Центр Украины поддерживают Тимошенко, а для Юга и Востока страны безусловным лидером является Королевская -  там больше всех доверяют ей. Соответствующие результаты исследования обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

Юлию Тимошенко знают 97 % опрошенных, а Наталью Королевскую - 76% граждан Украины.  Узнаваемость других женщин-политиков - менее 70 %.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в конце февраля, у Тимошенко и Королевской также самый высокий рейтинг доверия среди украинцев.

У Юлии Тимошенко - 28%,  Наталии Королевской доверяют 20% граждан нашей страны. При этом у Тимошенко лучшие показатели доверия в Центральной Украине - 31%. А Королевская безусловный лидер доверия  на Востоке - 30% и на Юге Украины - 28%.

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