Тимошенко и Королевская - самые перспективные женщины в политике, - опрос

Запад и Центр Украины поддерживают Тимошенко, а для Юга и Востока страны безусловным лидером является Королевская - там больше всех доверяют ей. Соответствующие результаты исследования обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

Юлию Тимошенко знают 97 % опрошенных, а Наталью Королевскую - 76% граждан Украины. Узнаваемость других женщин-политиков - менее 70 %.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в конце февраля, у Тимошенко и Королевской также самый высокий рейтинг доверия среди украинцев.

У Юлии Тимошенко - 28%, Наталии Королевской доверяют 20% граждан нашей страны. При этом у Тимошенко лучшие показатели доверия в Центральной Украине - 31%. А Королевская безусловный лидер доверия на Востоке - 30% и на Юге Украины - 28%.