У ВООЗ розповіли, що відбувається з організмом людини при повторному зараженні коронавірусом

Раніше китайські медики виявили, що коронавірусом можна заразитися повторно. Днями глава підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з нових хвороб Марія Ван Керхове заявила, що повторне зараження COVID-19 у пацієнтів, які одужали від коронавірусу, викликає мертві клітини легенів. Про це пише ABC News.

Раніше стало відомо, що у деяких людей після негативної реакції на COVID-19, наявність коронавірусу можуть виявити повторно.

"Коли легкі одужують, залишаються мертві клітини, які під час тестування показують позитивну реакцію. Це не свідчить про інфекційний вірус, це не реінфекція, це не реактивація, це фактично частина процесу одужання. Це дійсно цікаво", - розповіла Ван Керхове.

Разом з тим, вона наголосила, що фахівці ВООЗ досі не знають, чи свідчить наявність в організмі людини антитіл COVID-19 про імунітет до нової хвороби.

"Чи означає це, що вони мають міцну захист від повторного зараження? І якщо так, то як довго це триває. Ми ще не знаємо відповіді", - додала фахівець.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ назвала три препарати, лідируючих в клінічних випробуваннях від коронавіруса.

Крім того, лікарі Нью-Йорка з'ясували, що 80% хворих корнавірусом вмирають при підключенні до апарату ШВЛ.