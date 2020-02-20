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20 февраля 2020, четверг, 10:10 82
Азия 2020-02-20T10:13:50+02:00
Українські Новини
Коронавирусом можно заболеть снова, — китайские медики

Коронавирусом можно заболеть снова, — китайские медики

Кира Молчанова
Коронавирус, Заражение, Тест-система, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока борт с украинцами и иностранцами из пораженного коронавирусом китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь", медики в Китае зафиксировали повторные случаи заражения у пациентов, которые были вылечены и выписаны из больниц.

Об этом сообщают "Пекинские новости" со ссылкой на главу медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин, пишет "Интерфакс-Украина".

В сообщении говорится, что у пациентов, которых выписали из больницы с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии снова обнаружилось заболевание.

Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть "не полностью удален из организма" или "выработалось недостаточно антител".

Профессор Чжао Цзяньпин рассказал, что выписанных пациентов необходимо еще на 14 дней помещать в дополнительный карантин. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал «по-прежнему тяжелой».

Как сообщали Українські Новини, два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались.

Самолет с эвакуированными гражданами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

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