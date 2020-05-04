Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину

Черкаська обласна державна адміністрація (ОДА) просить суд скасувати рішення Черкаської міської ради про пом'якшення карантину, а на час розгляду позову - припинити його дію.

Про це йдеться в повідомленні від 3 травня на сайті ОДА, передають Українські Новини.

"Черкаська ОДА підготувала позов до Черкаського окружного адміністративного суду про скасування рішення Черкаського міськвиконкому по ослабленню карантину на території м. Черкаси", - сказано в ньому.

Обладміністрація вважає це рішення міськради суперечить постанові Кабінету Міністрів та протоколу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Черкаська ОДА також подала заяву про зупинення дії рішення Черкаського міськвиконкому до розгляду справи по суті, щоб не допустити поширення COVID-19 і убезпечити громадян", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Тим часом мер Черкас Анатолій Бондаренко впевнений у обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів в місті.