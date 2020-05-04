Київ почне виходити з карантину 12 травня

Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня в той час, як Кабінет Міністрів має намір прийняти рішення про зняття обмежень з 11 травня.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Кличко зазначив, що заради безпеки людей та відновлення справедливості має бути чіткий план і рівні умови дотримання і ослаблення карантинних обмежень.

"Київ, наше місто, перший етап цього плану оприлюднив, і виходячи з епідеміологічної ситуації, ми сподіваємося впроваджувати його з 12 травня", - сказав він.

Кличко наголосив, що потрібно зважувати ризики і соціальні, і економічні.

"Я розумію, що всі втомилися від карантину і всім хочеться на волю. Але не можна нехтувати безпекою і своїм здоров'ям. До того ж у ситуації, коли світ чекає другу хвилю вірусу восени. Повірте, я кожен день прокидаюся з тривогою за те, чи впорається місто з цим викликом. Чи витримають наші лікарні? Вистачить лікарів у критичній ситуації? Чи вистоїть економіка столиці? Скільки об'єктів з тих, що планували, ми завершимо в цьому році? Як жити киянам і як буде розвиватися місто?" - додав він.

Кличко зазначив, що розуміє свою відповідальність за те, що відбувається в столиці, і робить все можливе, щоб не допустити різкого зростання захворюваності коронавірусом.

Мер Києва переконаний, що спільними злагодженими діями і свідомим ставленням до ситуації кияни подолають нинішні виклики.

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