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04 травня 2020, понеділок, 12:37 14
Суспільство 2020-05-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
Київ почне виходити з карантину 12 травня

Київ почне виходити з карантину 12 травня

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавірус, карантин в Києві, Брифінг Кличка, Послаблення карантину

Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня в той час, як Кабінет Міністрів має намір прийняти рішення про зняття обмежень з 11 травня.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Кличко зазначив, що заради безпеки людей та відновлення справедливості має бути чіткий план і рівні умови дотримання і ослаблення карантинних обмежень.

"Київ, наше місто, перший етап цього плану оприлюднив, і виходячи з епідеміологічної ситуації, ми сподіваємося впроваджувати його з 12 травня", - сказав він.

Кличко наголосив, що потрібно зважувати ризики і соціальні, і економічні.

"Я розумію, що всі втомилися від карантину і всім хочеться на волю. Але не можна нехтувати безпекою і своїм здоров'ям. До того ж у ситуації, коли світ чекає другу хвилю вірусу восени. Повірте, я кожен день прокидаюся з тривогою за те, чи впорається місто з цим викликом. Чи витримають наші лікарні? Вистачить лікарів у критичній ситуації? Чи вистоїть економіка столиці? Скільки об'єктів з тих, що планували, ми завершимо в цьому році? Як жити киянам і як буде розвиватися місто?" - додав він.

Кличко зазначив, що розуміє свою відповідальність за те, що відбувається в столиці, і робить все можливе, щоб не допустити різкого зростання захворюваності коронавірусом.

Мер Києва переконаний, що спільними злагодженими діями і свідомим ставленням до ситуації кияни подолають нинішні виклики.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

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