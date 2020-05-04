підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 травня 2020, понеділок, 12:11 36 Інфографіка
Суспільство 2020-05-04T13:30:04+03:00
Українські Новини
У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль

У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Києві кількість нових випадків коронавірусу за останню добу становить 24 людини. Про це сьогодні, 4 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що за останню добу, 3 травня, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася на 24, один летальний.

Всього в Києві 1535 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них 27 людей померли.

За останню добу захворіли 15 жінок у віці від 27 до 81 року і 8 чоловіків від 19 до 74 років, і хлопець, якому 17 років.

З них госпіталізовано 10 пацієнтів, решта лікуються вдома, на самоізоляції під контролем лікарів.

Всього з початку епідемії в Києві одужали після коронавірусу 80 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Тим часом на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Також сьогодні почався 54-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса COVID-19.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві

За день МОЗ провів майже 5 тисяч ПЛР-тестів на кор...
В Україні від коронавірусу померли 16 медпрацівник...
Київ почне виходити з карантину 12 травня...
Кількість нових хворих на коронавірус в Києві післ...
Сьогодні Кабмін має намір прийняти рішення про пом'якшення карантину
У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль
Новини
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів 13:04
Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину 13:02
Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону 12:50
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва 12:39
Маріїнський парк. Фото: zeft.in.ua
Київ почне виходити з карантину 12 травня 12:37
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
Польща відновила видачу робочих віз українцям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok