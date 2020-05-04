У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль

У Києві кількість нових випадків коронавірусу за останню добу становить 24 людини. Про це сьогодні, 4 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що за останню добу, 3 травня, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася на 24, один летальний.

Всього в Києві 1535 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них 27 людей померли.

За останню добу захворіли 15 жінок у віці від 27 до 81 року і 8 чоловіків від 19 до 74 років, і хлопець, якому 17 років.

З них госпіталізовано 10 пацієнтів, решта лікуються вдома, на самоізоляції під контролем лікарів.

Всього з початку епідемії в Києві одужали після коронавірусу 80 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Тим часом на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Також сьогодні почався 54-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса COVID-19.