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04 травня 2020, понеділок, 11:47 28
Суспільство 2020-05-04T13:30:04+03:00
Українські Новини
За день МОЗ провів майже 5 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус

За день МОЗ провів майже 5 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у ЗСУ два нових випадки зараження коронавірусом, 3 травня було проведено 4 763 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу здійснено 4 763 дослідження методом ПЛР", - сказав він.

При цьому у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 3 травня надійшло 546 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію (з початку року - 32 270 повідомлень).

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Тим часом на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Також сьогодні почався 54-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

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