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04 травня 2020, понеділок, 12:07 61
Судова влада 2020-05-04T17:00:05+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав САП відкрити справу стосовно ексгенпрокурора Рябошапки

Суд зобов'язав САП відкрити справу стосовно ексгенпрокурора Рябошапки

Ярина Вацяк
Генпрокурор, Суд, САП, Руслан Рябошапка, Кримінальне провадження, Офіс Генпрокурора
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) відкрити кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, якому 5 березня Верховна Рада висловила недовіру.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У Вищий антикорупційний суд надійшла скарга на бездіяльність заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого, яке полягає у внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви.

У скарзі зазначається, що 14 квітня заявник засобами поштового зв'язку направив на адресу керівника САП заяву про вчинення Рябошапкой кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, 368 Кримінального кодексу.

Проте справу не було відкрито.

28 квітня Вищий антикорупційний суд зобов'язав САП відкрити справу і почати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому має залишити посаду.

Колишній генпрокурор Рябошапка живе з родиною у Франції та не повернувся в Україну на час карантину.

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