Шеф-редактор delo.ua заявив, що його побили поліцейські

Шеф-редактор новин видання delo.ua Денис Ялухін заявляє про побиття його поліцейськими в Києві після того, як банда підлітків жорстоко побили журналіста "Обозревателя".

Про це він повідомив Укрїнським Новинам.

За його словами, конфлікт не має стосунку до журналісткої діяльністю і був пов'язаний з суперечкою з колишньою дружиною про можливість побачень з дитиною.

Суд визнав право журналіста на побачення, але колишня дружина за словами Ялухина продовжує перешкоджати цьому, така ж ситуація сталася в першій половині дня 2 травня.

"Я викликав поліцію, оскільки відбувається злочин – невиконання рішення суду", - сказав журналіст.

Він зазначив, що раніше також викликав поліцію з цього приводу неодноразово, і зазвичай вони приїжджали, але не втручалися в події, заявляючи, що це цивільно-правові відносини.

Але в цей раз, за словами журналіста поліцейські повели себе вкрай агресивно – удвох завалили його на підлогу, побили, одягли наручники і доставили у відділок.

"Два молодих поліцейських, Рудий і Небелюк, упивалися своєю безкарністю. Били кулаками і ногами, по голові, по корпусу, під дих. Я ж не заперечував", - зазначив журналіст.

Причина – нібито непокора наказам поліцейських, але Ялухін заперечує це.

За його словами, перед побиттям перебував на сходовій клітці і просто покликав дочку через відкриті двері.

Агресія поліцейських різко зросла, коли вони дізналися про його журналістської професії

"Я завжди був противником журналістським привілеїв, закон повинен однаково захищати кожного незалежно від професії і захищати добре. Про те що я журналіст їм сказала колишня дружина та їх градус їх агресії різко підвищився. При цьому вони примовляли, що зараз не 15-й рік", - сказав Ялухін.

За словами журналіста, в ділянці поліцейські періодично виключали камери, відмовилися зняти з нього наручники, щоб дати можливість зателефонувати адвокату.

"На прохання "розкувати" (так, я так їм сказав) вони мені сказали, що "підкови скасували". Довелося у прямому значенні слова проявити спритність. І так, мені вдалося записати нашу розмову", - розповів Ялухін.

Журналіста відпустили через три години після затримання.

За його словами, медики встановили у нього струс мозку і йому досі складно читати і писати.

Він додав, що має намір добиватися притягнення поліцейських до відповідальності.

"Я не хочу вирішувати через пресу свої сімейні проблеми, але не можна дозволити поліцейським безкарно бити людей. Ти ж перед ними просто безпорадний – тебе б'ють дорослі озброєні люди, а та не можеш ніяк відповісти", - сказав журналіст.

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