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30 августа 2019, пятница, 14:46 814
Происшествия 2019-08-30T14:47:13+03:00
Українські Новини
В Чернигове избили журналиста за расследование против местного политика

В Чернигове избили журналиста за расследование против местного политика

Сергей Стах. Фото: Фейсбук/Сергей Томиленко
Сергей Стах. Фото: Фейсбук/Сергей Томиленко

Вчера, 29 августа, в Чернигове до сотрясения мозга избили местного блогера и журналиста Игоря Стаха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко

"Двое неизвестных мужчин напали со спины на жестоко избили блогера: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение Игорь связывает исключительно с профессиональной деятельностью, ведь в течение последних трех месяцев занимался журналистским расследованием о деятельности одного из местных политиков. Нападение на коллегу осуждают в Национальном союзе журналистов Украины", - сообщил Томиленко.

Как сообщил НСЖУ сам пострадавший журналист, он с помощью собственных источников выяснил номер машины, на которой приехали нападающие. 

"Собственно, знаю, что этот автомобиль ехал в сторону моего дома еще в семь утра, а я обычно в такое время выхожу на утреннюю физкультуру. Но вчера я вышел еще раньше и в семь меня уже не было", - отметил Стах.

Отмечается, что около 18;00 Стах вышел из дома на прогулку, отошел от дома на триста метров как на него напали.

"Со спины на меня набросились по меньшей мере двое мужчин и начали бить. Все произошло настолько быстро, что не сразу понял в чем дело и что со мной происходит - здесь я иду, а тут уже лежу на земле и меня бьют, - рассказывает Игорь. - Свидетели видели, что нападающих ждала машина, на которой, собственно, они и и скрылись с места происшествия. Номер машины известен", - добавил Стах.

«Скороя» отвезла Стаха в больницу, где ему зашили подбородок и провели обследование на сотрясение мозга.

"Когда приехала полиция и я все объяснил и сказал, что знаю номер машины нападавших, удивил ответ следователя, который заявил, мол, что номер пока не столь важен, зато важно выяснить точные координаты места, где меня избили", - отметил Стах.

Нападение журналист связывает исключительно со своей профессиональной деятельностью - в течение последних трех месяцев он занимался освещением деятельности тогда еще одного из местных кандидатов в депутаты. Свои материалы Игорь Стах обнародовал на странице в соцсети Facebook и на своем YouTube-канале.

"Некоторые из тех публикаций набирали более 10 000 просмотров, что для регионального блога является большим показателем. Также обнародованная информация становилась основой для статей на других электронных ресурсах. Перед нападением я получал многочисленные сообщения, в которых мне угрожали убийством, изнасилованием и т.д., а также в соцсетях обнародовали ложную клеветническую информацию в отношении меня. По факту этих угроз обращался и в полицию, и в киберполицию, и в прокуратуру, однако никаких результатов", - подчеркнул Стах.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112".

Ранее на информационное агентство "Укринформ" напали неизвестные: пострадало 3 журналиста.

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