В Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112"

Задержаны около 30 человек, напавших на журналистов "112". Фото: 112

Задержаны около 30 человек, напавших на журналистов "112". Фото: 112

Полиция задержала 30 человек за нападение на съемочную группу телеканала "112 Украина" в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

При этом в сообщении не указано, на съемочную группу какого телеканала было совершено нападение.

В то же время телеканал "112 Украина" заявляет, что нападение произошло на их съемочную группу.

В среду около 12:55 в полицию поступило сообщение о конфликте, на место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции, а также спецназ.

Конфликт возник между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами во время съемок видеосюжета.

Охранники препятствовали движению транспорта СМИ, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

Предполагаемые участники конфликта доставлены в территориальные отделы полиции.

На данный момент ситуация находится под контролем.

Полиция открыла уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), 293 (групповое нарушение общественного порядка), 345 прим (угроза или насилие в отношении журналиста) и 347 прим (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, на информационное агентство "Укринформ" напали неизвестные: пострадало 3 журналиста.

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