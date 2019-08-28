В Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112"

Полиция задержала 30 человек за нападение на съемочную группу телеканала "112 Украина" в Харьковской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nПри этом в сообщении не указано, на съемочную группу какого телеканала было совершено нападение.\r\nВ то же время телеканал "112 Украина" заявляет, что нападение произошло на их съемочную группу.\r\nВ среду около 12:55 в полицию поступило сообщение о конфликте, на место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции, а также спецназ.\r\nКонфликт возник между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами во время съемок видеосюжета.\r\nОхранники препятствовали движению транспорта СМИ, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.\r\nПредполагаемые участники конфликта доставлены в территориальные отделы полиции.\r\nНа данный момент ситуация находится под контролем. \r\nПолиция открыла уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), 293 (групповое нарушение общественного порядка), 345 прим (угроза или насилие в отношении журналиста) и 347 прим (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на информационное агентство "Укринформ" напали неизвестные: пострадало 3 журналиста.\r\nРанее также неизвестные вандалы напали на пресс-центр Українських Новин.