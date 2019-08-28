подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 17:37 187
Силовые структуры 2019-08-28T19:00:02+03:00
Українські Новини
В Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112"

В Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112"

Задержаны около 30 человек, напавших на журналистов
Задержаны около 30 человек, напавших на журналистов "112". Фото: 112

Полиция задержала 30 человек за нападение на съемочную группу телеканала "112 Украина" в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

При этом в сообщении не указано, на съемочную группу какого телеканала было совершено нападение.

В то же время телеканал "112 Украина" заявляет, что нападение произошло на их съемочную группу.

В среду около 12:55 в полицию поступило сообщение о конфликте, на место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции, а также спецназ.

Конфликт возник между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами во время съемок видеосюжета.

Охранники препятствовали движению транспорта СМИ, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

Предполагаемые участники конфликта доставлены в территориальные отделы полиции.

На данный момент ситуация находится под контролем. 

Полиция открыла уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), 293 (групповое нарушение общественного порядка), 345 прим (угроза или насилие в отношении журналиста) и 347 прим (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, на информационное агентство "Укринформ" напали неизвестные: пострадало 3 журналиста.

Ранее также неизвестные вандалы напали на пресс-центр Українських Новин.

Больше новостей о: Нападение 112 нападение на журналистов

Архив
Новости
Председатель ГАСИ обсудил вопросы строительного контроля с членами Американской торговой палаты в Украине 19:06
Гройсман рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности премьера 19:00
Текст присяги депутатов в новой Раде зачитает представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе 18:30
Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов, - Зеленский 18:22
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Претендент на премьерство Коболев обещает заплатить "Укрнефти" Коломойского 17,3 млрд гривен 15:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok