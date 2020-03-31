В Киеве жестоко избили журналиста "Обозревателя"

27 марта в Киеве банда подростков жестоко избила журналиста интернет-издания OBOZREVATEL Романа Грушу. В диагнозе парня указаны: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назоэтмоидального комплекса, а также сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. В данный момент он нуждается в срочной операции. Об этом со общает OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что нападение произошло 27 марта в 19:30 на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева.

"На меня напали и избили три человека, незнакомые малолетки. В какое сумасшедшее время мы живем. Сидел на лавке у подъезда. Подошли три человека лет 16-18 лет или около того. Двое сели рядом, один встал надо мной. Спросили, есть ли сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попробовал встать", – рассказал Груша.

По словам журналиста, его сразу толкнул на лавку один из подростков и начали оскорблять. Также ему угрожали. Груша заметил, что возле магазина за этой ситуацией наблюдает человек, потому он резко встал, его сразу начали бить в голову со всех сторон. Подростки били сильно и точно. Сперва они попытались догнать Грушу, но когда увидели, что он подбежал к магазину, то решили убежать.

Также журналист добавил, что возле магазина он попросил мужчину-свидетеля вызвать полицию, но тот проигнорировал просьбу.

А реакция сотрудницы магазина, куда Роман зашел за помощью, стала еще более шокирующей.

"Зашел в магазин, поливая все кровью, даже не мог вызвать скорую, потому что залил весь телефон. Попросил продавщицу вызвать полицию и скорую. Она сказала, что у нее нет телефона и вообще мне надо уходить, а то я отпугиваю клиентов. С этого я просто был в шоке. Позже она еще достала телефон и звонила начальству, жалуясь на меня", – рассказывает Груша.

В итоге пострадавшему самому пришлось вызывать экстренные службы. Его сразу же госпитализировали. Впереди у парня сложные операции и множество новых обследований. Сообщается, что только за дорогостоящие импланты необходимо сразу заплатить 46 тыс. гривен.

Реквизиты для помощи Роману Груше:

ПриватБанк 4149 4390 0225 1548

Монобанк 5375 4141 0002 7431

Мобильный журналиста: 063 85 82 031

Стоимость лечения. Фото: OBOZREVATEL

Xtr

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