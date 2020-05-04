350 українців повернулися з Єгипту та ОАЕ

350 українців повернулися додому з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Наголошується, що за минулу добу в пунктах пропуску на державному кордоні працівники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд 13 тис. людей.

Під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

"Також учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили пасажирів двох авіарейсів з Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців. Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Внесення громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили в ході проведення паспортного контролю.

За минулу добу порушників самоізоляції на кордоні не було виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня більше 550 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з США, Португалії, Франції та Швейцарії.

Україна відновила ряд спеціальних рейсів з-за кордону.