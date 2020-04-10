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10 апреля 2020, пятница, 21:45 162
Европа 2020-04-10T21:46:37+03:00
Українські Новини
Карантин в Италии продлили до третьего мая

Карантин в Италии продлили до третьего мая

Елизавета Кесельман
Италия, Карантин, Продление карантина, коронавирус в Италии
Италия, Милан. Фото: pixabay
Италия, Милан. Фото: pixabay

В Италии, где за сутки от коронавируса выздоровели более 2 тысяч человек, заявили о продлении карантина до 3 мая. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает агентство ANSA.

"Мы продлим ограничительные меры до 3 мая, трудное, но необходимое решение, за которое я беру на себя все политические обязательства", - подчеркнул чиновник.

Как передает ведомство, существует вероятность, что власти позволят открыться библиотекам, канцелярскими магазинам, производителям сельскохозяйственной техники, лесопромышленным компаниям и, возможно, магазинам одежды для детей. 

Однако карантин с запретом выхода из дома и закрытия большинства предприятий продолжится, поскольку Конте предполагает, что возобновление работы экономики на в обычном режиме может принести новую волну эпидемии. 

Как сообщали Українські Новини, по данным на третье апреля, в Италии умерли 73 врача. 

Ранее, в Италии украинских врачей встретили под песни Русланы.

Тем временем, Аваков отправил самолет антисептиков в Италию, хотя его не хватает в украинских аптеках.

 

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