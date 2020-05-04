Коли висаджувати розсаду і сіяти овочі: посівний календар на травень

В перших числах травня, коли прогнозують вже теплу дощову погоду, ще можна висадити на розсаду багаторічники і скоростиглі зеленні культури. Томати, особливо ранні, теж можна продовжувати підсаджувати на розсаду. Як вчасно не посадили огірки, салат, фізаліс – це можна ще зробити аж до кінця місяця.

Після висадки основних культур стали видні порожнечі, місця де не прижилися рослини на грядках. Всі ці порожнечі можна ущільнити іншими культурами або підсадити на місця рослин, які не прижилися, нові, пише "Хозяин".

В залежності від погодних умов та особистого вільного часу з перших чисел травня і по другу декаду червня, після гарного прогрівання ґрунту приступають до підготовки посадочних грядок і лунок. Для отримання вагомого врожаю в них слід внести перегній або компост (жменя на лунку). Після цього висаджують розсаду капусти, огірків, помідорів, кабачків та інших теплолюбних культур, які висівали у квітні в теплі парники або в ящики в кімнатах.

Але при цьому слід постійно пам’ятати, що пізні заморозки, які нерідко трапляються в кінці травня або початку червня, можуть погубити ці теплолюбні культури. Тому слід завчасно подбати про захист їх від поворотних заморозків усіма можливими способами.

Посів огірків у відкритий ґрунт роблять насінням, що проклюнулося, по середній поздовжній осі грядки на відстань 5-10 см одне від одного. Треба сіяти насіння декількох сортів для більш надійного запилення. Згодом відстань між рослинами збільшити до 20-25 см, видаливши зайві рослини.

В ті ж терміни, що і огірки, необхідно посіяти кабачок – цукіні, патисони, гарбуз. Цукіні і патисони висівати на грядки або гладку поверхню у підготовлені і заправлені перегноєм і золою лунки з відстанню 70 см по 3-4 насінини, які проклюнулися, в лунку. Гарбуз дуже добре сіяти на компостні купи, розміщуючи на купі 4 гнізда по 4 насінини в кожному. Після того, як мине загроза заморозків, залишити у кожному гнізді (цукіні, патисонів, гарбузів) по одній найбільш сильній рослині.

Цибулю-сіянку на ріпку (крім того, що висаджену спільно з морквою) садять 5 травня, а якщо готували розсаду цибулі-чорнушки на ріпку, то її висаджують трохи пізніше.

При ранніх строках посіву насіння квасолі замочують у теплій воді. Потім пророщують, поклавши їх у марлеві мішечки, протягом декількох днів, поки насіння не наклюнеться (початок проростання).

Слід враховувати, що для отримання безперервного врожаю ранньої спаржевої кущової квасолі її потрібно висівати у два строки: ранній, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12-14°С, і через 7-10 днів. А ось літні посіви ранньої спаржевої квасолі в посушливих регіонах себе не виправдали – вона росте нормально, але як не поливай, а при високій температурі боби майже не в’яжуться або виростають недорозвиненими, майже без зерен.

Двічі протягом місяця рекомендується повторити посіви зелені: салату, крес-салату, листової гірчиці, кропу, коріандру, пекінської капусти.

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