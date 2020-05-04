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04 мая 2020, понедельник, 06:00 80 Карта
Жизнь 2020-05-04T06:00:01+03:00
Українські Новини
Рекордная жара с грозами, градом, шквалами и похолодание. Синоптик прогнозирует аномальную погоду

Рекордная жара с грозами, градом, шквалами и похолодание. Синоптик прогнозирует аномальную погоду

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, погода в мае, май-2020
Гроза.
Гроза.

После длительного периода засухи, когда есть угроза будущему урожаю, практически повсеместно в Украине в понедельник 4 мая пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и сильный ветер.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в западных областях страны дождей в понедельник будет меньше, а прояснений больше всего.

"Температура воздуха на западе Украины завтра ожидается низкая, днем ​​+10 +16 градусов, а в Карпатах +5 +11 градусов. Плюс – сильный ветер. В большинстве областей Украины воздух в понедельник прогреется до +17 +24 градусов", – отметила Диденко.

По данным синоптика, ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, потому что во вторник похолодает на значительной части территории Украины.

В Киеве 4 мая будет сыро и тепло. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах.

"Обходите старые ветвистые деревья и лучше "намотайте" сто раз вокруг своего райончика, но припаркуйте машину в безопасное место", – советует Диденко.

Она предупредила, что во вторник и среду в Киеве ожидается похолодание.

Кроме того, как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, в понедельник ожидается аномально высокий уровень тепла – до +25 градусов. При том, что рекорд за последние 130 лет в солнечные и безветренные дни на 4 мая в Украине составил +28 градусов.

Согласно прогнозу, теплее всего в понедельник, 4 мая, будет на востоке страны. Там термометры покажут +23… +25 градусов. Немного прохладнее погода будет в южных регионах, где уровень тепла будет держаться у отметок +20… +23 градуса. В центральных регионах, включая Киев, показатели на термометрах покажут +18… +22 градуса. Прохладнее всего в этот день будет в западных областях Украины, где ожидается от +15 до +19 градусов.

В ночное время уровень тепла будет удерживаться в среднем на уровне +10… +12 градусов. Только в некоторых западных регионах ожидается похолодание до +8… +10 градусов.

При этом, по данным синоптиков, в Украине 4 мая будут сильные грозы, сопровождающиеся шквалами ветра до 15-20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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