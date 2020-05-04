Кабмін дозволив проведення планових операцій

У той час, як кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль, Кабінет Міністрів дозволив проведення планових операцій.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.



"Було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни в 211 постанову. І вже відразу після оприлюднення у нас в країні буде дозволено проведення планових операцій, планових госпіталізацій за життєвими показниками, тобто якщо проведення цих операцій необхідно для зниження ризику життю та здоров'ю", - сказав він.



Операції будуть здійснюватися після тестування на коронавірусну інфекцію з метою зниження ризику зараження інфекцією під час втручання.



За словами міністра, рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.



Як повідомляли Українські Новини, у березні Міністерство охорони здоров'я віднесло термінові і невідкладні планові госпіталізації і планові операції до таких, які не підпадають під заборону в період карантину.