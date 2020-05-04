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4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19"

04 травня 2020, понеділок, 10:29 3
Медицина 2020-05-04T10:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив проведення планових операцій

Кабмін дозволив проведення планових операцій

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, Планові операції
Операція. Фото: pixabay
Операція. Фото: pixabay

У той час, як кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль, Кабінет Міністрів дозволив проведення планових операцій.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни в 211 постанову. І вже відразу після оприлюднення у нас в країні буде дозволено проведення планових операцій, планових госпіталізацій за життєвими показниками, тобто якщо проведення цих операцій необхідно для зниження ризику життю та здоров'ю", - сказав він.

Операції будуть здійснюватися після тестування на коронавірусну інфекцію з метою зниження ризику зараження інфекцією під час втручання.

За словами міністра, рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Міністерство охорони здоров'я віднесло термінові і невідкладні планові госпіталізації і планові операції до таких, які не підпадають під заборону в період карантину.

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