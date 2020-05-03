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03 травня 2020, неділя, 23:11 81
Політика 2020-05-03T23:45:01+03:00
Українські Новини
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку

На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку

Надежда Комендантова
Карантин, військова техніка, Нацгвардія, Послаблення карантину, Анатолій Бондаренко, Карантин в Черкасах

У Черкасах на тлі скандалу навколо ослаблення карантину, внаслідок якого Прокуратура Черкаської області почала розслідування у відношенні посадових осіб Черкаської міської ради за фактом прийняття рішення про ослаблення карантину, у місті увечері в неділю 3 травня на вулицях з'явилася Нацгвардія і військова техніка.

Про це повідомляє повідомив радник мера міста, головний муніципальний інспектор Черкас Станіслав Коломієць в Facebook.

Він розповів, що Черкаси патрулюють бійці Національної гвардії, а на вулицях їздять колони військових машин.

"Центральна влада налякана, і робить дурість за дурістю", - написав чиновник.

Коломієць також розповів, що вдень опублікував заклик до людей прийти завтра під ГУ НП в Черкаській області, де повинен був відбутися допит мера Анатолія Бондаренка, однак після його публікації допит перенесли на невизначений термін.

"Минуло ще кілька годин, і ввечері на черкаських вулицях з'явилася техніка Нацгвардії, повністю набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився, у зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що патрулюють. Гей! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють!" - написав Коломієць.

Також чиновник опублікував відео з військовою технікою на вулицях міста Черкаси.

Як повідомляли Українські Новини, мер Черкас Анатолій Бондаренко переконаний в обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів в місті.

При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджає міську владу Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів.

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