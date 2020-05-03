"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19

В той час, як затвердив порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом, з бюджету на боротьбу з COVID-19 вже витрачено більше 1,3 млрд гривень - близько 500 млн з державного і більш 800 млн з місцевих. На ці гроші закупили тільки медичні засоби.

Про це повідомляє Страна з посиланням на базу даних Рахункової палати.

Так, повідомляється, що велика частина всіх платежів - це невеликі суми по кілька тисяч гривень (це, переважно, замовлення лікарень на захисні маски, костюми та дезінфекцію), але є і мільйонні перерахування.

Найбільшими платниками за товари і послуги, пов'язані з коронавірусів, виявилися структури МВС - Центр обслуговування підрозділів Національної поліції і центральний госпіталь МВС. В цілому вони витратили більше 250 млн гривень, тобто, 20% всього бюджету країни, виділеного на боротьбу з коронавірусом.

Перша десятка одержувачів платежів з бюджету, згідно з даними Рахункової палати, виглядає так:

КНВО "Форт" - 132,7млн ТОВ "Мрія МЕДІКАЛ" - 51,15 млн ТОВ Технополіс 15 "- 46,49 млн ТОВ "Медсервіс груп" -17,25 млн ТОВ "Медтехніка - Кривий Ріг" - 17,25млн ТОВ "Софімед" - 14 млн ТОВ "Медгарант" - 13, 95 млн ТОВ "МК - МЕДГРУПП" - 12,5 млн ТОВ "Tи енд Ай Партнери" - 12 млн ТОВ "Оптимед сервіс" - 11,9 млн

На першому місці в цьому списку транзакція майже на 133 млн гривень (10% всього бюджету). Ці гроші Центр обслуговування підрозділів Національної поліції перерахував Казенному науково-виробничому об'єднанню "Форт". І, як випливає з призначення платежу, це - тільки передоплата за медичні рукавички, маски, костюми і пірометри.

КНВО "Форт" - це державне підприємство, які входить в структуру МВС. Згідно з даними Youcontrol, основним видом його діяльності є виробництво зброї та боєприпасів.

Друга і третя платіжки в рейтингу - теж за відомством Арсена Авакова.

Центральний госпіталь МВС замовив більш ніж на 51 млн гривень апаратів ШВЛ комерційній фірмі ТОВ "Мрія Медікал" і майже на 46,6 млн гривень захисних масок і костюмів ТОВ "Технополіс 15".

ТОВ "Мрія Медікал", згідно з даними Youcontrol, була створена тільки в кінці січня цього року зі статутним капіталом в 20 тисяч гривень. Основним видом її діяльності є "Торгівля іншими машинами та устаткуванням", серед інших - оптова торгівля фармацевтичною продукцією.

ТОВ "Мрія Медікал" зареєстрована на Бардаченко Діану Миколаївну. Точно так звуть дочка головного спеціаліста Госпотребслужби України Миколи Бардаченко.

ТОВ "Технополіс 15" має в співзасновників кіпрську компанію "Потнеф Ентерпрайзес Лімітед" і ТОВ "Дієса", тобто, є класичною офшоркою.

У березні та квітні цього року вони отримала три замовлення від Центрального госпіталю МВС - на поставку обладнання для тестування на коронавірус, самі тести (більше 100 тисяч штук), маски (600 тисяч штук), костюми (10 тисяч штук).

Також повідомляється, що в списку одержувачів грошей з бюджету, який виділили на боротьбу з коронавірусом, фігурує і мережа "Епіцентр".

За "Епіцентру" - сотні перерахувань на різні суми, від сотень до десятків тисяч гривень. В цілому "Епіцентр" вже продав різного роду товарів від коронавірусу на мільйони гривень.

Наприклад, Накревіцкій сільрада Волочиського району Хмельницької області заплатив ТОВ "Епіцентр К" 8,5 тисячі гривень за дератизацію та дезінфекцію, а Великобайрайська сільрада - 2,5 тисячі.

Військово медичний клінічний центр (Вінницька область) замовив "Епіцентру" захисних масок майже на 8 тисяч гривень, а Миколаївський Палац урочистих подій купив експрес-тестів на 10 тисяч.По даними Країни, в квітні "Епіцентр" поставляв товари наступним великим організаціям:

Компанія "Укренерго" - 192 300 масок Віола більш ніж на 2 600 000 гривень, двома договорами від 6 і 16 квітня (по 16 і по 12 гривень за штуку). Компанія "Укртранснафта" закупила 110 000 масок TM EXPER на 1 700 000 гривень за договором від 14 квітня (по 16,2 гривні за штуку). Нацбанк України -75 000 масок Віола майже на 1 200 000 гривень, за договором від 8 квітня (по 15,96 за штуку). КП "Київський метрополітен" - 40 000 масок Віола №50 на понад 600 000 гривень по договору від 16 квітня (за 15,88 гривень за штуку). Джерело фінансування - власні кошти підприємства. Управління справами Апарату Верховної Ради - 10 000 масок Віола на майже 170 000 гривен, за договором від 8 квітня (по 15,88 гривень за штуку). ЦНАП Голосіївського району Києва - 7800 масок ТМ EXPERT на понад 130 000 гривень по договору від 10 квітня (майже по 17 гривень за штуку). Південна регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті - 7500 штук масок TM EXPERT на 112 500 гривень за договором від 21 квітня (по 15 гривень за штуку без ПДВ). Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради міста Кропивницького - 5600 масок TM EXPERT за договором від 14 квітня, а також рукавички, окуляри і дезінфектант майже на 100 000 гривень; ціна однієї маски- 15 гривень 30 копійок. Державна міграційна служба - 2600 масок на 39 000 за договором від 15 квітня; всього масок, рукавичок та інших засобів захисту на 102 000 гривень. Але найбільший контракт, за даними Країни, "Епіцентр" уклав з державною компанією "Укргазвидобування". Всього було укладено два договори на постачання медичних товарів на загальну суму майже 58 млн гривень, з яких масок було закуплено на 12,4 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини,МВС купило для свого госпіталю 50 апаратів ШВЛ по 1 млн гривень за штуку и 100,6 тис. китайських експрес-тестів на коронавірус за 14,2 млн гривен