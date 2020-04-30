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30 апреля 2020, четверг, 13:53 161
Финансы 2020-04-30T13:54:25+03:00
Українські Новини
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку

МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку

Кира Молчанова
МВД, Госпиталь, Закупки, Аппарат ИВЛ, ИВЛ
Аппарат ИВЛ (иллюстрация). Фото: Noi.MD
Аппарат ИВЛ (иллюстрация). Фото: Noi.MD

Пока Минздрав только выделил деньги на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, Центральный госпиталь Министерства внутренних дел договорился с компанией "Мрия-Медикал" (Киев) о закупке 50 аппаратов ИВЛ итальянского производства по цене 1 023 000 гривен за единицу.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Договор о закупке аппаратов был подписан 13 апреля, изменения в него были внесены 22 апреля.

Речь идет об аппаратах ИВЛ Skan Respiro Plus.

Общая цена закупки за 50 штук составила 51 150 000 гривен.

Директором и основателем "Мрия-Медикал" является Диана Бардаченко.

Ее компания принимала участие в 7 госзакупках, победу одержала в 6 из них на сумму 63,3 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, согласно сообщению Министерства здравоохранения, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 129 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 8 медработников. С начала эпидемии госпитализация понадобилась 3 093 пациентам, 333 из которых - медработники и 136 - дети.

Офис Президента заявляет, что качество украинских аппаратов ИВЛ оответствуют качеству импортных и в ближайшие недели украинские аппараты будут поставлены в больницы.

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