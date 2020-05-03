Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненого озброєння в неділю, 3 військових поранені

Бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 3 травня, 3 українських військовослужбовців отримали бойові травми. Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені "мінськими домовленостями" міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться в ньому. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли позиції сил ООС біля Широкіно, Харчовика і Богданівки. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Горіхового, а також біля Кримського. Внаслідок обстрілу противника 3 військовослужбовців збройних сил отримали бойові травми. Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООС не зафіксовані. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 1 травня, троє українських військовослужбовців отримали поранення. Також 29 квітня на Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили трьох "бійців".