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03 травня 2020, неділя, 19:22 5
Силові структури 2020-05-03T19:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненого озброєння в неділю, 3 військових поранені

Бойовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС із забороненого озброєння в неділю, 3 військових поранені

Елена Новикова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли бойовиків
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 3 травня, 3 українських військовослужбовців отримали бойові травми.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені "мінськими домовленостями" міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - йдеться в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли позиції сил ООС біля Широкіно, Харчовика і Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Горіхового, а також біля Кримського.

Внаслідок обстрілу противника 3 військовослужбовців збройних сил отримали бойові травми.

Випадки захворювання коронавірусом серед особового складу ООС не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 1 травня, троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Також 29 квітня на Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили трьох "бійців".

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