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30 апреля 2020, четверг, 09:41 667
Силовые структуры 2020-04-30T10:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов"

На Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов"

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 29 апреля, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 29 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем.

Для прекращения обстрелов противника украинские военные эффективно применили дежурные огневые средства.

Ситуация в районе проведения операции контролируется Объединенными силами.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз нарушил режим прекращения огня. 

Обстрелы были зафиксированы неподалеку Верхнеторецкого, Новомихайловки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Старогнатовки, Тарамчука, Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехово и Новозвановки.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

По предварительным данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили 1 и ранили не менее 2 боевиков.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українські Новини, 28 апреля ситуация на Донбассе обострилась, погиб один боец ВСУ.

Ранее на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.

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