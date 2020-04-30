На Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов"

Боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 29 апреля, один украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "За прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 29 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем. Для прекращения обстрелов противника украинские военные эффективно применили дежурные огневые средства. Ситуация в районе проведения операции контролируется Объединенными силами. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Верхнеторецкого, Новомихайловки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Старогнатовки, Тарамчука, Авдеевки и Марьинки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехово и Новозвановки. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование. По предварительным данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили 1 и ранили не менее 2 боевиков. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українські Новини, 28 апреля ситуация на Донбассе обострилась, погиб один боец ВСУ. Ранее на Донбассе боевики ранили в бою двоих украинских военных.