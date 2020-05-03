Дрон боевиков обстрелял позиции ВСУ: ранены двое военных

Боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 2 мая, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, БпЛА (беспилотный летательный аппарат) крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли из минометов и гранатометов позиции сил ООС возле Авдеевки, а также вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия около Богдановки, Старогнатовки, Песков, Каменки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреливали украинские позиции вблизи Хутора Вольного, Орехового, Крымского, Новоалександровки и Пивденного.

Вследствие вражеских обстрелов 2 мая двое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, 2 мая силы операции уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 1 мая, трое украинских военнослужащих получили ранения.

29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".