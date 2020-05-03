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  • Україна заощадить на енергетичному імпорті 5,7 млрд доларів у 2020, - Ukraine Economic Outlook
03 травня 2020, неділя, 17:37 4
Економіка 2020-05-03T18:15:01+03:00
Українські Новини
Україна заощадить на енергетичному імпорті 5,7 млрд доларів у 2020, - Ukraine Economic Outlook

Україна заощадить на енергетичному імпорті 5,7 млрд доларів у 2020, - Ukraine Economic Outlook

Елена Новикова
Зниження ціни на вугілля, Ціни на газ, Імпорт газу, Імпорт вугілля, Ціни на нафту, імпорт нафти, Ukraine Economic Outlook
Вугілля. Фото: Свіже
Вугілля. Фото: Свіже

Україна "заощадить" на зниженні світових цін на газ, енергетичне вугілля і нафту 5,7 мільярдів доларів з 12 мільярдів, які згідно з даними Платіжного балансу України (публікується НБУ) вона витратила на "енергетичний імпорт" в 2019 році, в той час, як Європейська Бізнес Асоціація підтримує створення Антикризового енергетичного штабу.

Про це йдеться в повідомленні Незалежної групи макроекономічного аналізу і прогнозування Ukraine Economic Outlook.

Так, повідомляється, що розрахунок зроблений на підставі перерахунку обсягів энергетческого імпорту в 2019 році з урахуванням фактора сезонності (по місяцях) за цінами на вугілля, нафту і газ з котирувань ф'ючерсів до кінця 2020 року.

"Ці дані є важливою складовою нашої загальної економетричної моделі, на підставі якої ми робимо найбільш точні прогнози "коридору можливих відхилень" курсу гривні на кожен місяць. Крім даних торгового і платіжного балансу вона також враховуємо прогноз "фіскального розриву" (дефіциту) бюджету і можливе розширення "грошової бази" у кожен з місяців", - повідомив головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Розрахунок падіння вартості енергетичного испорта в 2020 році. Фото: Facebook/Михайло КухарРозрахунок падіння вартості енергетичного испорта в 2020 році. Фото: Facebook/Михайло Кухар

Як повідомляли Українські Новини, Волинець заявив, що Міненерго правильно відкоригувало баланс електроенергії.

Також екс-міністр енергетики Іван Плачков вважає, що для балансування енергосистеми необхідно виводити в резерв енергоблоки АЕС і знижувати потужності в їх роботі так як іншого виходу просто не існує.

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